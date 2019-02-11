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satış araçları nerelerde var? nedir?

Aradaki aracılar sayesinde sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişle birlikte vatandaşların ceplerinden çıkan rakamlar da artıyor. Bu durumu önlemek için Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında satış araçları şehir merkezlerine kuruldu. Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul'da ve başkent Ankara'da tanzim satıç araçları kuruldu, peki nedir? Nerelerde var? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.2.2019 08:47
Tanzim satış araçları nerelerde var? Tanzim satış nedir?

Belediyelerle Tarım Kredi Kooperatifleri bir çalışma hazırladı ve mobil araçlarda meyve sebze satışına başlandı. Son aylarda meyve ve sebze fiyatlarındaki yükselişe dur demek için tanzim satıç araçları vatandaşın hizmetine açıldı. İstanbul'daki ilk mobil tanzım satış noktası Gaziosmanpaşa ilçesinde açıldı. sayesinde vatandaşlar, sebze ve meyveleri marketlerdeki, pazardaki fiyatlardan ucuza satın alacak. Tanzim satış nedir? Tanzim satış yapılan yerler!

Vatandaşın sıkıntısını gidermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası kurulacak. Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında İstanbul'un 50 noktasındaki çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleşecek. İşte İstanbul'daki tanzim satış noktaları!

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Tanzim satış araçları nerelerde var? Tanzim satış nedir?
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