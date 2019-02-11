Tanzim satış araçları nerelerde var? Tanzim satış nedir?

Belediyelerle Tarım Kredi Kooperatifleri bir çalışma hazırladı ve mobil araçlarda tanzim meyve sebze satışına başlandı. Son aylarda meyve ve sebze fiyatlarındaki yükselişe dur demek için tanzim satıç araçları vatandaşın hizmetine açıldı. İstanbul'daki ilk mobil tanzım satış noktası Gaziosmanpaşa ilçesinde açıldı. Tanzim satış sayesinde vatandaşlar, sebze ve meyveleri marketlerdeki, pazardaki fiyatlardan ucuza satın alacak. Tanzim satış nedir? Tanzim satış yapılan yerler!

Vatandaşın sıkıntısını gidermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası kurulacak. Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında İstanbul'un 50 noktasındaki çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleşecek. İşte İstanbul'daki tanzim satış noktaları!