Paranın patronundan sıkı duruş mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, ana eğilime dair göstergelerde ve fiyatlama davranışlarında kalıcı bir iyileşme görülmesinin önemine dikkati çekerek, "Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kastetmiyoruz. Birçok farklı trend göstergesinde ve fiyatlama davranışlarında eş zamanlı iyileşmeler olması gerekiyor" dedi.Fiyat istikrarına yönelik kararlı duruşun dengeli büyümeyi destekleyeceğini kaydeden Çetinkaya, "Enflasyon belirsizliğinin azaltılmasına yönelik koordineli politikalar risk primindeki düşüşe katkı vererek Türk Lirası cinsinden istikrarlı fonlama imkânlarını iyileştiriyor, uzun vadeli faizleri aşağı çekiyor. Bu da yatırımlardaki toparlanmayı destekliyor. Para politikasındaki kararlı duruş, uzun vadeli faizlerde gözlenen düşüşe önemli destek verdi. Fiyatlamalara dair öngörülebilirliğin artması fonlama koşullarını iyileştirip vadeleri daha da uzatarak ekonominin sağlıklı bir patikada ilerlemesine katkıda bulunacak" dedi.Finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin para politikası etkinliği açısından çok önemli olduğunun altını çizen Çetinkaya, "Dönemsel şartlar dikkate alınarak, finansal istikrara katkı sağlayacak yönde, likidite adımları atılabilir. Bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmuyor. Bu uygulamaları finansal aktarım çerçevesinde değerlendirmek daha doğru olur. Para politikasına dair duruşumuz net; enflasyon dinamiklerinde ikna edici bir iyileşme gözlenene kadar sıkı duruşu koruyacağız" dedi.