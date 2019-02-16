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Son dakika: Bakan Pakdemirli'den müjdesi!

ve son dakika açıklaması ile müjdesini verdi! Tarımın ve üretimin öneminden söz eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kırsala yeni bir heyecan getirecek yatırıma can verecek müjdeleri Aydın'dan verdi. Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve tüketim merakının hızını kaybetmeden ilerlediğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "İnsanlık ihtiyaçlarında önem sıralamasına alınırsa beslenme ilk sırada yer alıyor. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemli ise tarım da öyledir. Dünyayı doyuran bir ülke dünyanın lider ülkesi olacaktır. İnsanımızın yararına ve verimi arttırmak için en iyi şekilde çalışıyoruz" diyerek

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 15:27
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den hibe müjdesi!

AYDIN'DA 1.5 MİLYAR DEĞERİNDEKİ HİBE DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI

Katma değer sağlayan her girişimcinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden ve Dr. , 16 farklı alt sektörde 42 ilde yatırımların desteklendiğini son 7 yılda 14 bin projeye yaklaşık 4 milyar destek sağlayarak 60 bin yeni istihdam oluşturulduğunu söyledi.

Hibe paketini biri hayvancılık diğeri işletme destekleri olarak iki ayrı paket şeklinde açıklayan Bakan Pakdemirli, birliğe ve beraberliğe daha fazla destek verildiğini bu nedenle kooperatifleşmenin de önemli olduğunu kaydetti. Kadınları ve gençleri 'kırsalda kalkınmanın bel kemiği' olarak nitelendiren Bakan Pekdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sadece hibe ve destek açıklamıyoruz. Kolaylıklar da getiriyoruz. 7 üretici örgütü ile işbirliği protokolü imzaladık. Projesi kabul edilmezse artık yatırımcı hiçbir ücret ödemiyor. Bürokrasiyi azalttık. Yerinde üretmek anlayışı ile çalışmalarımzı devam ediyor. Son 16 yılda aydına 3,7 milyon destek vermişiz. 5.2 milyon lira ormana ve su alanlarında yatırım yapmışız" diyerek çiftçilere yönelik tüm desteklemelerin Mart sonuna kadar ödeneceğini söyledi.

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Son dakika: Bakan Pakdemirli'den hibe müjdesi!
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