Son dakika: Bakan Pakdemirli'den hibe müjdesi!

AYDIN'DA 1.5 MİLYAR DEĞERİNDEKİ HİBE DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI

Katma değer sağlayan her girişimcinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 16 farklı alt sektörde 42 ilde yatırımların desteklendiğini son 7 yılda 14 bin projeye yaklaşık 4 milyar hibe destek sağlayarak 60 bin yeni istihdam oluşturulduğunu söyledi.

Hibe paketini biri hayvancılık diğeri işletme destekleri olarak iki ayrı paket şeklinde açıklayan Bakan Pakdemirli, birliğe ve beraberliğe daha fazla destek verildiğini bu nedenle kooperatifleşmenin de önemli olduğunu kaydetti. Kadınları ve gençleri 'kırsalda kalkınmanın bel kemiği' olarak nitelendiren Bakan Pekdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sadece hibe ve destek açıklamıyoruz. Kolaylıklar da getiriyoruz. 7 üretici örgütü ile işbirliği protokolü imzaladık. Projesi kabul edilmezse artık yatırımcı hiçbir ücret ödemiyor. Bürokrasiyi azalttık. Yerinde üretmek anlayışı ile çalışmalarımzı devam ediyor. Son 16 yılda aydına 3,7 milyon destek vermişiz. 5.2 milyon lira ormana ve su alanlarında yatırım yapmışız" diyerek çiftçilere yönelik tüm desteklemelerin Mart sonuna kadar ödeneceğini söyledi.