Ticari kredide faiz 7 ayın dibine düştü

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma günü yaptığı, "Faizlerdeki düşüş iyi ama yeterli değil. Nisan ayınd enflasyonun düşmesiyle faizlerin de çok daha sert düştüğünü göreceğiz" açıklaması ile önümüzdeki dönemin rotasını çizerken, faizdeki düşüş devam ediyor. Ağustostaki kur saldırısının ardından açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile, ekonomide dengelenme sürecini başarıyla yöneten Türkiye, kredi faizlerinde de düşüşün hızlandığı bir döneme girdi.21 Eylül 2018'de yüzde 38.37'ye yükselen ticari kredi faizleri, 8 Şubat 2019 tarihi itibarıyla yüzde 23.31 ile 27 Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 2018'de faizdeki hızlı artışın etkisiyle ipotekli konut satışları hız keserken, son dönemde burada da ibrenin aşağı doğru hızlandığı gözleniyor. Merkez Bankası verilerine göre 26 Ekim'de yüzde 29.28'e yükselen konut kredisi faizi, 8 Şubat'ta yüzde 23.55'e inerek 7 Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.Enflasyonda düşüşün hızlanmasının beklendiği önümüzdeki dönemde, faizdeki gerilemenin de belirginleşeceği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın likiditeyi rahatlatmak için hafta sonunda attığı zorunlu karşılık oranlarını düşürme operasyonu benzeri hamlelerin bankaların elini rahatlatacağını belirten analistler, bu durumun faizlere de yansıyacağı görüşünde. Türkiye'nin risk primindeki düşüş, dolar kurundaki köpüğün alınması, makro ekonomik verilerindeki toparlanma ve tüm saldırılara rağmen yabancı yatırımcı girişinin devam etmesi piyasaların normalleşme sürecini hızlandıracak. Bankaların ticari kredierden aldığı ücret ve komisyonların sayısının da indirilmesiyle birlikte, ticari kredi faizlerinin kısa vadede yüzde 20'nin altına inmesi, orta vadede ise tek haneye yaklaşması bekleniyor.TicaretBakanı Ruhsar Pekcan, "Taşınır Rehni sistemiyle KOBİ'lerimize 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar euro finansman imkânı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım yaklaşık 96 milyar lirayı buldu" dedi. Pekcan, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, taşınırların ticari işlemlerde teminat olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla reform niteliğindeki Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu çerçevesinde Taşınır Rehin Sicili'ne (TARES) bugüne kadar 19 bin 289 adet rehin sözleşmesi tescil edildiğini vurgulayan Pekcan, "En çok 455 bin 130 adet ile ticari alacaklar taşınır rehnine konu edildi. Bunu 412 bin 997 adet ile makine ve teçhizat takip etti" dedi.