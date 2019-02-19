Sinyalizasyon testleri başladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze-Halkalı Marmaray hattının sinyalizasyonunda Avrupa Tren Kontrol Sistemi ve Otomatik Tren Koruma olacağını söyledi.Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın TBMM'ye sunduğu yazılı soru önergesini yanıtlayan Turhan, şunları kaydetti: "Gebze-Halkalı Marmaray hattında Hat1 ve Hat2'de banliyö işletmeciliği yapılacak olup, Hat1 ve Hat2'de banliyö trenleri için sinyalizasyon sisteminde Haberleşme Tabanlı Tren Kontrolü (CBTC) ve Otomatik Tren Koruma (ATP), Hat3'te ise hızlı tren, ana hat trenleri ve yük trenleri için sinyalizasyon sisteminde Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve ATP olacaktır. Belirtilen sistemler Avrupa'da kullanılan güvenilirliği kanıtlanmış sistemler olup, CR3 yüklenicisi OHL-Siemens konsorsiyumunun parçası olan Siemens firması tarafınca yapılmaktadır. Sinyalizasyon sistemi testleri tamamlandığında tüm sistem, uluslararası yetkinliği olan TUV-SUD kuruluşu tarafından güvenlik açısından sertifikalandırıldıktan sonra işletmeye alınacaktır."Şu anda Gebze-Halkalı Marmaray hattındaki altyapı işlerinin tamamlandığını, sinyalizasyon sistemi testlerinin ise devam ettiğini kaydeden Turhan, "Bu testler bittikten sonra deneme sürüşü yapılacak ve ticari işletmeye açılmadan TUV-SUD'den güvenlik sertifikası alınarak yukarıda belirtildiği gibi güvenilirliği kanıtlanmış sinyal sistemlerine haiz olarak ticari işletmeye açılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.