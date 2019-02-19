Türk fındığına 2 milyon lira kalite farkı ödedi

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Türk fındığının yaklaşık üçte birini satın alan Ferrero Fındık'ın Genel Müdürü Bamsı Akın, fındığa bakış açılarının kalite bazlı olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu sezon için fındığa 2 milyon lira kalite farkı ödedik" dedi. Ferrero'nun cirosunun 10 yılda ikiye katlandığını ifade eden Akın, "Bu fındık talebimizin de arttığını gösteriyor. Fındık tarımının sadece veriminin değil, kalitesinin de arttırılması gerekiyor" diye konuştu.Fındıkta verimi arttırmak ve sosyal, çevresel konularda çiftçileri bilgilendirmek amacıyla uygulamaya koyduğu projelere 25 milyonluk yatırım yaptıklarını belirten Akın, Değerli Tarım Uygulamaları adını verdikleri projeye ilişkin, "Türkiye'de şu an dekar başına ortalama 80-100 kilogram ürün alınıyor. Biz model bahçelerimizde dekarda 300-350 kg ürün alabiliyoruz. Profesyonel fındık tarımı için yılda 120 gün bahçede çalışmak gerekiyor. Türkiye'de bu süre ortalama 30 gün. Ferrero olarak uzun vadeli projelere açığız" açıklamasında bulundu.Fındık için en önemli merkezin Türkiye olduğuna değinen Akın, şunları söyledi: "Dünyada toplam 1 milyon ton kabuklu fındık üretimi var, iç fındık bunun yarısı eder. Türkiye'de üretim 600-700 bin ton civarında. Türkiye'nin fındık elçisi olduğumuzu söylüyoruz. Soramartec'in yani Ferrero Ar-Ge Bölümü'nün Türkiye'de de bir ofisi var. Tarım il müdürlükleriyle, üniversitelerle, ziraat odalarıyla, Giresun Tarımsal Araştırmalar ile Türk fındığının gelişmesine yönelik ortak yürüttüğümüz ya da katkı sağladığımız projeler oluyor. Ayrıca, TOÇEV ve AYDER gibi sivil toplum kuruluşları ile sosyal projeler yürütüyoruz."