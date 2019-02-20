Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Güçlü Türkiye yeni bir hikaye yazıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bir televizyon kanalında canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Programda, yaklaşan yerel seçim ve ülkenin ekonomik durumu masaya yatırılırken, 2019 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan mali reformlar üzerine konuşulacak.





Programda ayrıca "Ocak ayında ortaya çıkan bütçe fazlası, 2019 yılının geneline yayılabilecek mi? Yaşanan işsizlik problemine karşı hükümetin çözüm önerileri neler? Artan sebze ve meyve fiyatlarını dengelemek için başlatılan tanzim satışlarına halkın tepkisi nasıl? Tanzim satışları sadece gıda maddeleri ile mi sınırlı kalacak? Enflasyonla topyekûn mücadele politikasının kapsamı genişletilecek mi?" gibi sorulara yanıt aranacak.

Bakan Berat Albayrak: "IMF konusu kapandı."

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Oynanan resmi ve hikayeyi görebilen topluma kavuşmayla birlikte sınamalardan Türkiye güçlenerek çıktı. Birilerinin hayali yılarca Türkiye'yi içinden çıkamayacağı duruma sokmaya çalışırken çok güçlü reaksiyon göstererek ciddi bir normalleşme süreci yaşadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinin avantajı... Toplumuzun ortaya koyduğu dayanaışma ile çok hızlı şekilde toparlanarak dengelenme sürecine girdik. Dengelenme sürecini başarıyla geride bıraktık.



"DENGELENME SÜRECİNİ BAŞARIYLA GERİDE BIRAKTIK"

Oynanan resmi ve hikayeyi görebilen topluma kavuşmayla birlikte sınamalardan Türkiye güçlenerek çıktı. Birilerinin hayali yılarca Türkiye'yi içinden çıkamayacağı duruma sokmaya çalışırken çok güçlü reaksiyon göstererek ciddi bir normalleşme süreci yaşadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinin avantajı... Toplumuzun ortaya koyduğu dayanaışma ile çok hızlı şekilde toparlanarak dengelenme sürecine girdik. Dengelenme sürecini başarıyla geride bıraktık.

Sorumluluğumuzun çok daha yüksek ve yoğun olduğu kapıyı açtık. 2015 yılının 24 Kasım'ı o günkü kabinenin açıklandığında 30 dakika önce Rusya ile bir kriz yaşamıştık. Tüm o yaşadığımız süreçler çok farklı tecrübeler ve farklı hayırlara sebebiyet verdiğini düşünüyorum.

SEÇİMLERDEN SONRA YENİ BİR KUR SALDIRISI YAPILIR MI?

Bu sürecin iki tarafı var. Siz ne yaparsanız yapın bir kesim var. Benimle ilgili yapılan en büyük eleştiriler bu bakan çok biliyor? Ne yapması lazım?Suratının sirke satması lazım. Farklı mecralarda kötücü yaklaşımla yapılan bir operasyonun parçası olarak bu kampanya devam ediyor.

"SEÇİMDEN SONRA EKONOMİDEKİ GELİŞMELER ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Siz ne yaparsanız yapın, bir kesim var, müzmin bir kötücül yaklaşımla, ekonominin dinamiğini bozmaya yönelik bir kampanyayı sürdürüyor. Bu kesimin söylemlerine cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum.

Bakan Berat Albayrak: "Seçimden sonra ekonomik gelişmeler daha iyi olacak."

O kadar komik ki... Eğer zaten Türkiye'ye yönelik resim bu kadar kötüyse niye seçimden sonrayı beklesin? Tam tersine seçimden sonra seçimden sonra ekonomik göstergeler çok daha iyi olacak. Kış ayları işsizlik anlamında istihdam anlamında zor dönem olmasına rağmen aldığımız mesajlara göre şubat, mart çok daha iyi geçecek.

EKONOMİDE İYİLEŞME DEVAM EDECEK Mİ?

Haklı haksız eleştiriler, katıldığımız katılmadığımız yönleri var. Sesimizin gür çıkması.. Biz hızlı şekilde yürüyoruz ve devam ediyoruz.

"DOLARIN DÜŞÜŞ TRENDİNİ GÖRÜNCE, TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN ALGI ÇALIŞMASI YAPIYORLAR"

İşin bir de psikolojik boyutu var. 7 TL'den dolar alanlar 10 TL'yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL'ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor.

Ekonomiye de topumsal dönüşe de bir maaliyeti var. Tüm süreçlerin Türkiye'ye çok ağır bedelleri oldu. Türkiye Cuımhuriyeti Devleti bölgesinde yaşadıkları, 16-17 yıldır kapımızda yaşanan savaş, bütün bunlara rağmen Türkiye bu performansı sağlamış. Eski Türkiye bir nezleden ne hale düşerken biz savaştayız... Bütün bunlara kıyasen Türkiye küresel bir süreç bütün bunlara rağmen o kadar güçlü bir bilanço oluşturmuş ki bunlardan minimum derecede etkilenecek bir alt zemin oluşturmuş.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE YENİ BİR HİKAYE YAZIYOR"

İstanbul'un bir finnas merkezi olması sürecini nakış nakış işleyerek hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin kendi yolunda yürümesi, neredeyse kara sınırlarımzın yarısında savaş, terör kol geziyor. Bütün bu süreçte ülkeyi döndürüyorsunuz. Güçlü Türkiye yeni bir hikaye yazıyor...

BUGÜN NELER OLDU

Ocak'ın son iki haftasında koordineli bir hareketlilik var. Bahanesi ne seralar, fırtına, yağmur... 6-7 liralık biber 20-25 liraya nasıl çıkar bir anda. Hallerimize baktığımızda bu hallerdeki firmalar, siyasi noktadaki uyum oluşturduğu noktalar bizi bir yere götürdü. Bu süreç neyi doğurdu? Tanzim fiktinin babası Cumhurbaşkanımızdır. Stratejik alanlada devlet olmak zorunda..