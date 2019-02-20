Yoksulluk 3.4 puan azaldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye, her türlü ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen büyümeye devam ederken, bir yandan güçlü sosyal politikalar, diğer yandan da gelir adaletsizliğini düşürerek yoksulluğu azaltıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2010- 2017 verilerine göre, 2010'da yüzde 16.9 olan yoksulluk oranı, 2017'de 3.4 puan azalarak yüzde 13.5'e düştü. Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki fertlerin oranı, 2010'da yüzde 24.8 iken, 2017'de bu oran yüzde 21.3 oldu. Genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş grubunda ise 2010'da yüzde 18.5 olan yoksulluk oranı 2017'de yüzde 15.8'e geriledi.2012'de yüzde 14.4 olan yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı 2017'de 2.9 puan artarak yüzde 17.3'e çıktı. Beş yaş net okullaşma oranı 2015'te yüzde 67.2 iken 2017'de 7.9 puan artarak yüzde 75.1'e çıktı. Doğalgaz aboneliği bulunan hanelerin oranı 2014'te yüzde 51 iken 2017'de yüzde 59.8'e yükseldi. Araştırma ve geliştirme harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2010'da yüzde 0.8 iken bu oran 2017'de yüzde 0.96 olarak kaydedildi. Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı 2010'da yüzde 27.2'den 1.4 puan artarak 2017'de yüzde 28.6'ya çıktı. Türkiye'nin donör ülke olarak yaptığı net kalkınma yardımlarının toplamı 2010-2017 döneminde sekiz katın üzerinde artarak, 2017'de 8 milyar 121 milyon dolar oldu. Milli gelir içindeki payı ise 2010'da yüzde 0.13 iken, 2017'de yüzde 0.95 oldu.