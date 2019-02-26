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Ucuz bakliyat satışı başlıyor

İki hafta önce sebze satışıyla başlayan tanzim satış noktalarında bugünden itibaren bakliyat da yer almaya başladı. Tanzimde fiyatlar market markalarından % 40, toptan satışa göre ise % 20 daha ucu

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT PINAR ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019
Ucuz bakliyat satışı başlıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktalarında bakliyat satışları bugün başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sebzeden sonra halk sebze tanzim satış noktalarında bakliyat ve elma satışı da yapacak.

TMO'DAN ALINACAK
İstanbul ile eş zamanlı olarak Ankara'daki tanzim satış noktalarında domates, salatalık, soğan, patates, kabak, biber ve patlıcandan sonra nohut, yeşil mercimek ve pirinç gibi bakliyat çeşitleri de yer alacak.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2'şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.



TOPTANCIDAN UYGUN
Tanzim satış noktalarında satışa sunulacak ürünler marketlerin kendi markalarıyla paketlediği ürünlere göre yaklaşık yüzde 40, toptan fiyatlara göre ise nohutta yüzde 30, yeşil mercimekte ise yüzde 20 daha ucuz olacak. 8-9 milimetrelik nohudun kilosu tanzimde 5.50 TL'den satılırken, marketlerde 7.25 TL, toptancılarda ise 8 TL. Tanzimde 4.50 TL'den satılan yeşil mercimeğin kilosu ise toptancılarda 5 ila 6 TL arasında değişirken, marketlerde 5.75 ila 6.45 TL arasında. Tanzimde 6 TL'den satılan Osmancık pirinç ise markette en ucuz 7.45 TL.

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Ucuz bakliyat satışı başlıyor
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