Kara paraya karşı yerli yapay zekâ devrede

BUGÜN NELER OLDU

Fineksus, küresel ve yerel finans işlemlerinde kara paranın engellenmesine yönelik uçtan uca teknolojik ürün ve çözümler geliştiriyor. Son dönemde geliştirdiği teknolojilere yapay zekâyı da dahil ederek teknoloji devriminin yarattığı fırsatlardan faydalandıklarını ve sunduğu hizmetlerde maksimum performansı yakaladıklarını belirten şirket CEO'su Ahmet Vefik Dinçer, "Finans sektöründe ödeme işlemlerine yönelik kara paranın ve terör finansmanın engellenmesine kadar müşteri odaklı servis anlayışını benimseyerek uçtan uca ürün ve hizmetler sunuyoruz. Finans sektörünün lider şirketleri ile son kullanıcıları arasında dijitalleşme ile zayıflayan güven ilişkisi, büyük veriyi ileri düzey iş analitikleriyle anlamlandıran yenilikçi teknolojiler yardımıyla uluslararası para transferlerinde güven ortamını sağlayabileceğiz" diye konuştu.Ar-Ge'ye kaynak aktardıklarını belirten Dinçer, şöyle konuştu: "Hedefimiz yerli yazılımlarımız ile lokalde sağladığımız başarıyı sınırları aşarak dünyanın her yerinde devam ettirerek global seviyede de aynı hizmet kalitesini yakalayabilmek. Bu kapsamda TÜBİTAK ile birçok çalışmaya imza atmış olsak da yapay zekanın kara paranın takibinde kullanılmasına ve terör finansmanı ile mücadelesine yönelik geliştirdiğimiz son projemizin sektörün hem global hem lokal oyuncuları için önemi büyük. Global ölçekte de örnek olacak ürün ve çözümlerimizde TÜBİTAK ve İTÜ ARI Teknokent'in desteğini almak gurur verici. Uygulamalarını yerli hale getirmekle kalmadık, bu uygulamaları ihraç ediyoruz."Yüzde 100 yerli sermaye ile yoluna devam eden Fineksus; 2013 yılı itibarıyla SWIFT ile işbirliğini geliştirerek bölgede 8 yeni ülkeye faaliyetlerini genişletti ve bölgedeki müşterilerine daha yakın hizmet vermek amacıyla GCC Bölgesi'ndeki faaliyetlerini yeni açılan Dubai ofisinden yönetmeye başladı. Bu konuyla ilgili olarak ise Dinçer, şu bilgileri verdi: "2014'te Fineksus, Türkiye ve MENA (Middle East and North Africa) bölgesinin resmi iş ortağı (SWIFT Business Partner) ilan edildi. Bugün, Türkiye'deki SWIFT trafiğinin yüzde 95'inden fazlasını oluşturan bankalar tarafından; güvenilir yapısı, SWIFT mesajlaşma altyapısındaki kritik ve operasyonel sorunlara anında müdahale eden yetenekli uzmanları, yüksek bilinirlikteki ürünleri ve servis büro gibi çözüm odaklı hizmetleri için iş ortağı olarak tercih edilmektedir."Dinçer, "Özellikle kişiden kişiye (P2P) para transferi pazarına yeni oyuncuların (FinTech'ler) gireceği ve rekabetin artacağı çok net olarak görünüyor. Hizmetler çeşitlenecek, yeni kanallar ve yeni uygulamalar eklenecek ve para akışı her an izlenebilir duruma gelecektir, bu noktada da özellikle yapay zeka desteği ile kara paranın takibi ve önlenmesi kritik bir konu olacaktır" diye konuştu.