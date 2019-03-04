Ziraat Katılım Bankası Katar'da tanıtıldı

Tanıtım programına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Dr. M. Mustafa Göksu ile Ziraat Yatırım Bankası temsilcilerinin yanı sıra Katar'dan çok sayıda şirket temsilcisi ve iş adamı katıldı.

Ziraat Katılım Bankası yetkilileri programda Katarlılara bankanın çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Programda konuşan Göksu, Katarlı yatırımcılara Türkiye'deki ekonomik durum ve yatırım fırsatlarının yanı sıra ülkeye yatırım yapmaları durumunda verilen vatandaşlık ya da süresiz oturum hakkına dikkati çekti.

Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yerel bankaları dünyadaki yatırımcılarla buluşturup, onlara Türkiye'de sadece endüstriyel yatırımlarda değil parasal yatırımların da nasıl değerlendirileceği konusunda yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'ye kaynak aktarımı yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Göksu, ülkede yatırımı çeşitlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Göksu, Ziraat Katılım Bankası iş birliğinde 12 Mart'ta Katar Ticaret Odası'nda Katarlı iş adamları ile daha kapsamlı bir programda buluşacaklarını, Türkiye'deki yatırım imkanları ve çeşitliliğine dair toplantı düzenleyeceklerini kaydetti.

Göksu, Türk bankalarıyla dünyanın çeşitli bölgelerinde ortak programlarının devam edeceğini vurguladı.