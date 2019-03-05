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Türkiye'nin 20 yıllık hayaliydi... durdurulması için AYM'ye başvurdu

kuruluş kararnamesinin iptali için başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 18:49
Türkiye'nin 20 yıllık hayaliydi... CHP durdurulması için AYM'ye başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirterek, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye'nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetti.

Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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