15 milyon kaçak yapıya 3 boyutlu takip

BUGÜN NELER OLDU

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, imara aykırı kaçak yapılara göz açtırmamak için sıkı çalışma başlattı. Kaçak yapılarla ilgili izlenecek yol haritası netleşti. Bakanlık kaçak yapılaşma ve çarpık kentleşmenin önüne geçmeyi hedefliyor. 3 boyutlu şehir modeli üzerine çalışma yapan bakanlık konuyla ilgili Tapu Kadastro Müdürlüğü'nü görevlendirdi. Yeni sistemle imara aykırı binalar uydudan görüntülenecek. Yerel yönetimler imar planı hazırlarken bu sistemi kullanacak.Türkiye genelinde 15 milyon, İstanbul'daki 4 milyon kaçak yapı bu sistem sayesinde tespit edilip yıkılacak. 3 boyutlu şehir modelleri için ilk etap ihaleleri önümüzdeki günlerde yapılacak. Bu model, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ikinci 100 günlük icraat planları arasında bulunuyor. Şehrin doku ve topografyası ile vizyon projelerinin seçilen pilot bölgelerde üç boyutlu olarak sayısal ortama aktarmayı ve çevrimiçi olarak kamuoyu ile paylaşmayı sağlayan bir veri sistemi olan proje kapsamında vatandaşlar da e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) girerek, satın alacakları veya kiralayacakları konutları 3 boyutlu görebilme imkânına sahip olabilecek. Kaç oda, kaç salon, salonun büyüklüğü, mutfağın büyüklüğü nedir, dairenin planı nedir, bunların hepsini 3 boyutlu olarak kendi gözüyle birebir görecek.İlk olarak kameralı uçaklarla uçuşlar yapılıp, fotoğraflanıyor ve elde edilen bilgilerden haritalar üretiliyor. Sonra bunların entegrasyonuyla ilgili ofiste çalışmalar yapılıyor. Yani binanın cepheleri 3 boyutlu hale getiriliyor. Daha sonra da bu binaların mimari projeleri sayısallaştırılıp, binayla entegre ediliyor. 'Tapu ve kadastro bilgileri, maliki kimdir, alanı ne kadardır, üzerinde bir tahkikat var mıdır' gibi bütün tapu ve kadastro bilgileri de entegre olduktan sonra proje hayata geçiriliyor.