Ucuza tüketim seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla 'üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan' adımlar atmaya devam ediyor. Enflasyonu tetikleyen ürünlere alım garantili destek sağlanırken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hasat zamanı üreticiyi korumak için vergisel avantajlar sağlanacağı mesajını verdi. Bakan Pekcan, "Üretimtüketim dengesi, iç-dış piyasa fiyatları, ithal maliyetleri, döviz kuru ve diğer makroekonomik değişkenleri takip ediyoruz. Gerekli görüldüğünde ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin artırılması ya da indirilmesi söz konusu oluyor. Üretici örgütlerinin pazarlama altyapılarını destekleyeceğiz. Bu kapsamda vergisel avantaj konusunda çalışma yapıyoruz. Maliyetleri düşürecek, sebze ve meyve fiyatlarında istikrarın korunmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.Vatandaşın ucuza gıda tüketmesi için üretim ayağında da önemli adımlar atmaya devam ediliyor. Buna göre küçük çiftçinin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında vergi teşviki, üreticiye teminat desteği, gıda faturasından kaynaklı hizmet fiyatlarında esneklik, tarımsal üretime özel fon gibi adımlar da devreye giriyor. Üretici birliklerine verilen 250 bin ile 2 milyon lira arasında değişen teşvikler verilirken, arztalep dengesi gözetilerek kritik ürünlere alım garantisi verilecek.Üretici ve tüketicinin korunmasına ilişkin çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Pekcan, tarımsal piyasaları, üretim ve tüketim dengesi başta olmak üzere her alanda takip ettiklerini belirterek, gerekli görülmesi durumunda vergisel düzenlemeler yapıldığını anımsattı. Bakan Pekcan, "Hasat zamanı, gümrük vergilerinde, üretici haklarının korunması gözetilerek vergi ayarlamaları yapılıyor. Bu kapsamda her türlü kontenjan talebi yeri ürün alımına göre değerlendiriliyor. Geçen yıl tarımsal ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin indirilmesine ilişkin beş Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlüğe girdi" dedi.BakanPekcan, üretici örgütlerinin depolama ve pazarlama altyapılarını destekleyeceklerini belirterek, "Üretici örgütlerinden perakendecilere doğrudan satışların artması, aracı sayısını azaltacak. Maliyetler düşecek, perakende fiyatların makul düzeyde gerçekleşmesine katkı sağlayacak" dedi. Bakan Pekcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda spekülasyon yaparak tüketiciye zarar verenlere fırsat vermediklerini söyledi.Depodakibuğday, fındık, baklagiller gibi ürünleri teminat gösteren üreticinin faizini devlet üstlenecek. Böylece tüketimde fiyat istikrarsızlığı da önlenmiş olacak. Üreticinin teminat sorunu kalmayacak. Arz yetersizliğinde devreye girecek dış ticaret tedbirleri ihtiyaca göre güncellenecek. Üretici birliklerinden alım yapan marketlere teşvik uygulaması devam edecek. Müdahale alımlarla üretici desteklenecek. Listede belirlenen ürünler dışındakiler alınmayacak.