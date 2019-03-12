Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Rekabet Kurumu'ndan Google hakkında soruşturma

'ndan hakkında soruşturma

, Reklamcılık ve . Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 18:11 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 18:11
Rekabet Kurumu'ndan Google hakkında soruşturma
Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21 Şubat 2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ile Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
Latinlerin Türkiye ilgisi THY'yi uçurdu!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet Kurumu'ndan Google hakkında soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN