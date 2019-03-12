Türk dizileri 500 milyon kişiye ulaştı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen "Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Türk Dizileri Çalıştayı"nda Türk dizileri ele alındı. İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zahid Sobacı "Türk dizileri Türkiye'nin tanıtımında milyar dolarlık turizm kampanyaların yapabileceğinden daha fazlasını yaptı ve yayınlandıkları ülkelerde toplumsal yapının bir parçası oldu. Sektöre gerekli desteği vermeye hazırız" dedi. Kamu diplomasisinde yumuşak güç olarak dizilerin önemine değinen Sobacı, "Türk dizileri 156 ülkeden 500 milyon seyirci ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Dizileri izleyenlerin yüzde 80'i Türkiye'yi ziyaret etmek istiyor. Öte yandan bu durum Türk markalarının uluslararası alanda rekabet gücünü artırıyor. Dizi sektörünü daha iyi yerlere getirmek için yapılması gerekenlerin farkındayız" şeklinde konuştu. Çalıştayda konuşan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ise, Türk dizileri ile ilgili çalışmalarından bahsetti. Yolcu, "Türk dizileri ithal edilemediği ülkelerde yayınlanmasa bile internetten izleniyor. Biz de İletişim Fakültesi olarak Türk Dizileri Araştırma Merkezi Çalışmalarını 6 aydır sürdürüyoruz" dedi.