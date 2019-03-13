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yine harekete geçti

'li kredi derecelendirme kuruluşu , 'nin potansiyel büyüme hızını düşürdü. Kuruluş, Türkiye'nin rakamını yüzde 4,3 olarak belirledi.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 20:56
Fitch Ratings yine harekete geçti

Her seçim öncesi çalışmalarını hızlandıran uluslararası finans ve kredi derecelendirme kuruluşları yine Türkiye üzerinde operasyonel faaliyetler yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde JP Morgan'ın yayınladığı rakamlardan sonra, bu sefer de FitchRatings devreye girdi.

BÜYÜME RAKAMLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yayınlanan raporda, gelişen ülkelerin potansiyel büyüme hızı tahminlerine ilişkin revizyonlar açıklandı. Rapora göre; Türkiye'nin potansiyel büyümesi 0.5 yüzde puanı azaltılarak yüzde 4.3 seviyesine geriledi.

JP MORGAN DA DÜŞÜRMÜŞTÜ

ABD'li yatırım bankalarından ve alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan JP Morgan, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini düşürmüştü.

Kurum, Türkiye'de zayıf büyüme görüşü nedeniyle 2019 tahminlerini yüzde 0,2'den yüzde 0,9'a düşürdüklerini açıklamıştı.

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Fitch Ratings yine harekete geçti
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