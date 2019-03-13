Katar 100 tane Altay tankı alıyor

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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi hamlesi, meyvelerini veriyor. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları yurt içindeki kaynaklardan karşılanırken, ihracat da her geçen gün artıyor. Katar, Türkiye'de üretilen Altay tanklarından almak için Ankara ile imzaları attı. Buna göre Katar, 100 adet tank alacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'Milli Ana Muharebe Tankı Altay' programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, Katar'ın 100 adet Altay Ana Muharebe Tankı (AMT) siparişi verdiğini söyledi. Yapılan anlaşmaya göre Katar'a, ilk etapta 40 adet tank teslim edilecek.