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Bakan 'tan "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı , "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.3.2019 20:44 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 21:09
Bakan Berat Albayrak'tan Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreninde önemli açıklamalar
Albayrak'ın açıklamalarından satır başları...

Söz konusu vatan olunca silahların tankların önüne dimdik duranlardır. Allah analarımızı başımızdan, eşlerimizi yanımızdan, evlatlarımızı da kollarımızdan ayırmasın. Kadın toplumun değerli parçası olan ailenin mimarıdır. Dünyanın en büyük sorumluluğunu hakkıyla taşıyabileceğini gösteren kadın olmuştur.

Sadece enerji alanında değil erkonominin her alanında tüm firmalara tüm sektörlerimize çağrı yapıyorum. Kamusal alan çok sıkıntılı. Erkek egemen. Kadınlarımızı bulamıyoruz. Kamusal alan için de çağrı yapmak isityorum. Beyler kadın meselesine ehliyet penceresinden de bakmanız gerekiyor..
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Bakan Berat Albayrak'tan "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde önemli açıklamalar
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