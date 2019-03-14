Bakan Berat Albayrak'tan "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde önemli açıklamalar

BUGÜN NELER OLDU

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları...Söz konusu vatan olunca silahların tankların önüne dimdik duranlardır. Allah analarımızı başımızdan, eşlerimizi yanımızdan, evlatlarımızı da kollarımızdan ayırmasın. Kadın toplumun değerli parçası olan ailenin mimarıdır. Dünyanın en büyük sorumluluğunu hakkıyla taşıyabileceğini gösteren kadın olmuştur.Sadece enerji alanında değil erkonominin her alanında tüm firmalara tüm sektörlerimize çağrı yapıyorum. Kamusal alan çok sıkıntılı. Erkek egemen. Kadınlarımızı bulamıyoruz. Kamusal alan için de çağrı yapmak isityorum. Beyler kadın meselesine ehliyet penceresinden de bakmanız gerekiyor..