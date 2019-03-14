Hava Boeing Max 8’e kapandı

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BOEING 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesiyle yaşanan faciaların ardından birçok ülke tedbir aldı. Aralarında Türkiye, Avustralya, Singapur, İngiltere, Umman, Çin, Almanya, Malezya, Fransa ve İrlanda'nın da bulunduğu yaklaşık 50 ülke Boeing 737 Max tipi uçaklara hava sahalarını kapattı. 35'den fazla havayolu şirketi söz konusu uçakların uçuşunu askıya aldı. ABD Başkanı Donald Trump da ülkedeki tüm Boeing 737 MAX 8 ve MAX 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçuş emniyeti açısından Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçaklara kapatıldığı belirtildi. Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan ve operasyonları durdurulan 12 Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağını, Atatürk Havalimanı'nda park pozisyonuna aldı. THY, Atatürk Havalimanı'ndaki park sorunu nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) başvurarak uçakları, İstanbul Havalimanı'na götürmek istediğini iletti. THY'nin uçuşu durdurulan uçaklarla ilgili bundan sonra vereceği kararlarda uluslararası havacılık örgütleriyle birlikte hareket etme kararı aldığı öğrenildi. Üst düzey bir yetkili, "Boeing, her iki kazanın sebebine ilişkin açıklama yapana kadar bu uçaklarla uçuş yapılmayacak" dedi. Etiyopya'da yaşanan kazanın ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Boeing firmasına resmi bir yazı yazarak kazayla ilgili bilgi istediği öğrenildi. Yazıda yaşananlardan ve uçuş güvenliğinden Türkiye'nin endişe duyduğu ifade edildi. Boeing ise kazayla ilişkin gerekli araştırmaların sürdüğünü iletti.Pazar günü, Etiyopya Havayolları'na ait 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. Ekim 2018'de ise Endonezya'da Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti