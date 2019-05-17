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O ilimizde büyük tuzak! Vatandaşları bakın nasıl dolandırmışlar

’da işsizlere iş bulma vaadiyle önemli kamu kurum ve kuruluşlarda çalıştıklarını söyleyen şüpheliler mağdurları bakanlıklara atanmış gibi gösterip sahte evrak düzenlediler. Bu şekilde dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 16:00
O ilimizde büyük tuzak! Vatandaşları bakın nasıl dolandırmışlar

Bartın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nce işsiz vatandaşlara kendilerini önemli kamu kurum ve kuruluşlarda çalıştığını söylemek suretiyle inandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN ATANDIĞI İL DâHİL TÜM BİLGİLERİ EVRAKLARA YAZDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Şüphelilerin verdikleri IBAN numarası sonrası işsiz vatandaşları Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Enerji ve tabi Kaynaklar Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ataması yapılmış gibi gösterip evrak düzenledikleri ortaya çıktı. Hatta şüphelilerin atandığı il dâhil tüm bilgileri evraklara yazdıkları öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin bu yolla binlerce lirayı hesaplarına aktardıkları anlaşıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Evrakta sahtecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmaları talebiyle gönderildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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O ilimizde büyük tuzak! Vatandaşları bakın nasıl dolandırmışlar
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