Turcas jeotermale yeni yatırım yapacak

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TURCAS Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, ülkenin geleceğine güvendiklerini yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceklerini açıkladı. Şirketin Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Erdal Aksoy, "Kurumsal sürdürülebilirliği en önemli değerimiz olarak görüyor, aldığımız tüm kararlarda paydaşlarımızın çıkarlarının gözetilmesine azami özen gösteriyoruz" dedi.Genel Kurul sonrasında bir grup gazeteciyle bir araya gelen şirketin CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy ise, ekonomiye güven mesajı verdi. İstanbul seçimlerinin ekonomi için de önemli bir süreç olduğunu söyleyen Aksoy, "Sonuç ne olursa olsun 4 yıllık seçimsiz bir döneme gireceğiz. Ondan sonra ekonomi ve dolayısıyla reformlara odaklanılacak. Hükümetin yerli ve yabancı yatırımcıya güven telkin etmesi gerekiyor" dedi. Kendilerinin yatrıma ara vermeden devam edeceklerni söyleyen Aksoy, "Yurtiçinin yanı sıra özellikle Irak ve Azerbaycan yakın takibimizde. Irak pazarında halen yerel ortağımızla madeni yağ satışı yapıyoruz. Buradaki yatırımlarımızı artırabiliriz. Özellikle enerji teknolojilerine yönelik yatırımlar ilgimizi çekiyor. Irak Türkiye için büyük fırsatlar vadediyor. Bizim de yakın takibimizde" dedi. Kamunun destekleme mekanizmasının belli olması halinde yeni bir jeotermal elektrik santrali yatırımı düşünebileceklerini söyleyen Aksoy, "YEKDEM sisteminin akıbeti belli olduktan sonra yeni bir jeotermal santral yatırımını değerlendirebiliriz. Jeotermali önceliklendireceğiz" diye konuştu.