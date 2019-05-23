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uyruklu kişi arkadaşlarına ve sağlık görevlilerine saldırdı

Düzce’de daha önce elindeki bıçakla çevresindeki kişilere saldıran uyruklu kişi, bu kez de arkadaşlarına ve sağlık ekiplerine saldırdı. Eve gelen polisi, intihar etmekle tehdit eden ve etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada bir polisin silahını belinden aldı. Şüpheli, güçlükle etkisiz hale getirildi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 07:24 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 07:30
Afgan uyruklu kişi arkadaşlarına ve sağlık görevlilerine saldırdı

Olay, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaatlarda çalışan uyruklu kişi, önceki gün parasını alamadığı gerekçesiyle bunalıma girerek, Eski Bolu Caddesi'nde elindeki bıçağı çevresindekilere doğru salladı.

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Afgan uyruklu kişi arkadaşlarına ve sağlık görevlilerine saldırdı
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