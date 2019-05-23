Afgan uyruklu kişi arkadaşlarına ve sağlık görevlilerine saldırdı
Düzce’de daha önce elindeki bıçakla çevresindeki kişilere saldıran Afgan uyruklu kişi, bu kez de arkadaşlarına ve sağlık ekiplerine saldırdı. Eve gelen polisi, intihar etmekle tehdit eden ve etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada bir polisin silahını belinden aldı. Şüpheli, güçlükle etkisiz hale getirildi.
Giriş Tarihi: 24.5.2019 07:24Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 07:30
Olay, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Afgan uyruklu kişi, önceki gün parasını alamadığı gerekçesiyle bunalıma girerek, Eski Bolu Caddesi'nde elindeki bıçağı çevresindekilere doğru salladı.