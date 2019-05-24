Yazın sebze-meyve % 50 ucuzlayacak

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Yüksek fiyatları nedeniyle tüketicinin canını yakan sebze ve meyve fiyatları ucuzlamaya başladı. CarrefourSa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaz sebze ve meyvelerinin bahara göre yüzde 50 daha ucuza yeneceğini söyledi. Üreticiden direkt alım yapabilecekleri projeleri genişleterek tüketiciye daha uygun fiyata ve kaliteli ürün sunacaklarını belirten Kartallıoğlu, şunları söyedi: "Alımlarımızın yüzde 20'sini halden, 20'sini üreticiden 60'ını ise büyük tüccarlardan yapıyoruz. Dolayısıyla ürün bize yüksek fiyattan ulaşıyor. Bunun önüne geçmek için direkt ürün aldığımız çiftliklerle anlaşma sürelerini uzatıyoruz, alım garantisi veriyoruz ve yeni çiftlikler açılmasına destek veriyoruz. Kilosu 38.90 TL'den kıyma, 41.90 TL'den kuşbaşı satıyoruz."Kartallıoğlu, Avrupa ve Uzakdoğu'daki CarrefourSa'lara Türkiye'de ürettirdikleri Bio marka organik meyve ve sebzeleri haziranla birlikte ihraç etmeye başlayacaklarını söyledi. Bu yolla şirket 3-5 yıl içinde ihracat gelirini 100 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyor.