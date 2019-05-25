18 bin 500 aileyi ev sahibi yaptı

BUGÜN NELER OLDU

42 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Artaş İnşaat bugüne kadar toplam 18 bin 500 konuta imza attı. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Artaş olarak sektördeki 42 yılımızı yaşıyoruz. 'Avrupa Konutları' markamız da markalı konut sektöründeki başarımızın bir sembolü oldu. Artaş İnşaat olarak 2018'de Avrupa Konutları Başakşehir, Atakent 4, Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul Park projelerinde toplam 2 bin 534 konutun teslimini gerçekleştirdik" diye konuştu. Anahtar teslimi yaptıkları projeleriyle ilgili bilgi veren Çetinsaya, şunları söyledi: "Yaşamın başladığı projelerimizden Avrupa Konutları Başakşehir; İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, şehir hastanesi, dev şehir parkları gibi mega yatırım projelerinin yer aldığı bir bölgede bulunuyor."