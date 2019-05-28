İGMD dış ticarete ivme kazandırma yolunda

Davete katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, dış ticaret rakamlarının büyümesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için daha fazla Gümrük Müşavirlerinden yararlanılması gerektiğini belirtti. Turagay, sanayici ve gümrük müşavirleri arasında köprü oluşturarak hızlı, güvenli ve kolay gümrük işlemlerinin yapılmasını ve bu doğrultuda dış ticaretin büyümesini hedeflediklerini dile getirdi.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, WOW İstanbul Hotels & Convention Center'da düzenlediği iftar davetinde iş dünyasını ve gümrük camiasını bir araya getirdi. Mesleklerinin 110. yaşını da kutlayan Gümrük Müşavirlerinin onur konuğu Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay idi. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Keskin, dış ticaret işlemlerinin %92'sini gerçekleştiren Gümrük Müşavirlerinin 110 yıllık tecrübe ve bilgisine dış ticaret erbaplarının daha fazla önem vermeleri gerektiğini belirtti.

Keskin sözlerine şöyle devam etti:

"Gümrük müşavirlik şirketlerinin insan kaynağı 100 binin üzerindedir. Bu insan kaynağı ile güvenli, hızlı ve kolay dış ticaret işlemlerinin yapılması için çalışmaktayız. Yaptığımız her işlemde ülke çıkarlarını en üst seviyede korumaya özen göstermekteyiz..."

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gümrük Müşavirlerinin en önemli paydaşları olduğunu ve dış ticareti birlikte büyüteceklerini belirtti. Bakan Yardımcısı sözlerine şöyle devam etti: "Uzun yıllar sizlerin arasında çalıştım. Mesleğinizin çok zorluklarla yapıldığını en iyi bilenlerdenim. Dış Ticaret şirketlerinin patronları gümrüğün mantığını iyi anlamalı ve zamanında doğru adımları atmalı. Sizlerin yüzyılı aşan deneyimlerinizden daha fazla yararlanmaları dış ticaret rakamlarına da olumlu yansıyacaktır. Sayın Başkanınız Serdar Keskin'i sanayicilerimizle, dış ticaretçilerimizle bir araya getirip hem gümrüğün işleyişini hem de dış ticarettin rekabet mantığını iyi anlatmalıyız. Dış Ticaretçiler böylelikle hem gümrük işlemlerinin hızlandırırlar hem de hatalı işlemler nedeniyle cezalarla karşı karşıya kalmazlar. Sanayici, Dış Ticaret Erbabı ve Gümrük Müşavirleri buluşmasının ilk adımını Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunda atacağız."

Bakan Yardımcısı Turagay, Gümrük Müşavirleri Meslek Odası'nın kurulması ve Gümrük Müşavirleri 2019 Asgari Ücretin iyileştirilmesinin gündemlerinde olduğunu da belirtti.