Turistik Doğu Ekspresi yolculuğuna bugün başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek Turistik Doğu Ekspresi bugün Ankara'dan saat 19.55'te hareket ederek Kars'a ilk yolculuğuna başlayacak. Biletleri 14 Mayıs'tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 TL, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 TL olarak belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından bugün ilk seferine uğurlanacak Turistik Doğu Ekspresi'nin vatandaşların yeni gözdesi olacağı öngörülüyor.Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan pazartesi-çarşambacuma günleri, Kars'tan çarşamba- cuma-pazar günleri işleyecek. Ankara'dan giderken Erzincan, İliç ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmesi için yaklaşık 2 saat duracak. 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşan tren 120 kişi kapasiteli olarak hizmet verecek. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Hatta gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 19.55, Kars'tan saat 23.55'te kalkacak.