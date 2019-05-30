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yarın açıklanacak

ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin yarın açıklanacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 14:41
Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2019 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,5 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Katılımcılar, ekonomideki daralmanın yüzde 1,7- 4,3 aralığında olacağını tahmin etmişti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmişti. Ankette ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 2,3, en düşük yüzde eksi 2 seviyesinde olmuştu.

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyümüştü.

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Büyüme rakamları yarın açıklanacak
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