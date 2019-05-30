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Resmi Gazete'de yayımlandı! O kişilere ödenecek tutar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere mahkemelerinde görülen dava ve işler için 440 lira ödeme yapılacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 09:47
Resmi Gazete'de yayımlandı! O kişilere ödenecek tutar belli oldu

Adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetine ilişkin ücretlerinin belirlendiği "2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 220'şer lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 220 lira alacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! O kişilere ödenecek tutar belli oldu
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