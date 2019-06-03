Turizm araç kiralamanın can simidi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Araçkiralama sektörünün yüzünü turizm güldürdü. Günlük araç kiralamada sezonda yaklaşık 40.000-45.000 bandında seyreden Türkiye'de, firmaların en büyük kozlarından biri son iki senedir yaşanan turizm sıçraması oldu.Bu alanda faaliyet gösteren Enterprise Türkiye'nin CEO'su Özarslan Tangün, "Turizm birkaç senedir çok iyi gidiyor ve bu sene de rekor bekleniyor. Biz geçen seneki ciromuzu yüzde 80 büyüttük. 2018 ikinci yarısı zordu ama sezon çok iyi geçti ve biz beklentimizin üzerinde performans gösterdik. Yurtdışından Türkiye'ye gelen misafirlerimizin cirosundaki artış yüzde 120'ye vardı. Çok güçlü bir performansımız var orada. Yurtdışı güçlü bir kaynak bizim için ve büyümemizde de ciddi bir faktör" dedi.Enterprise'ın 2015'ten beri sponsor olduğu UEFA Kupası'nın düzenlendiği Azerbaycan'da soruları yanıtlayan Özarslan Tangün, "Enterprise'ın global cirosu 24.1 milyar dolarken araç sayısı 2 milyon adeti aşmış durumda. ABD'de pazar payı yüzde 50'nin üzerinde. Şu anda Enterprise Türkiye olarak pazar payımız yüzde 18-20'ler civarında" dedi. Türkiye'nin araç kiralamada yolun hâlâ çok başında olduğunu dile getiren Tangün, sözlerini şöyle sürdürdü: "AB ve Doğu Avrupa örnekleri incelendiğinde oralarda kişi başı harcama Türkiye'nin dört katı mesela. ABD ortalaması yine Türkiye'nin 15 katı. Sadece Dallas'ta Türkiye'nin toplam kısa dönem araç parkı sayısı olan 40 binden fazla araç var. Türkiye'yi Doğu Avrupa ile kıyaslamak daha doğru olabilir. Bu anlamda Türkiye'de bireysel araç kiralama parkının 150- 200 bin adete çıkması çok zor değil. 4-5 kat büyüme potansiyeli var."