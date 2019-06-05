Bağdat’a 20 milyar dolarlık çıkarma

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Bağdat'tayeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Türkiye-Irak arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ikili ticarin kısa vadede 20 milyar dolara çıkarılması için beraberinde yüze yakın iş insanıyla birlikte Bağdat'a gidiyor. Bakan Pekcan, iki ülke ticaret hacminin geçen yıl 13 milyar dolar olduğunu söyledi.Ticaret Bakanı Pekcan beraberindeki heyetle 20 Haziran'da Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim Al-Aniz ve bazı bakanlarla bir araya gelecek, Türkiye- Irak İş Forumu'na katılacak. Forumda, "B2B" görüşmelerin yanı sıra Irak yatırım, müteahhitlik projelerinin sunulacağı toplantılar da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, enerji, makine, sulama sistemleri, tarım ekipmanları, müteahhitlik, otomotiv, gıda, mobilya, tekstil ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların Iraklı firmalarla iş bağlantıları güçlendirilecek. Türk müteahhitlerinin Irak'ta 25.9 milyar dolar değerinde 987 proje üstlendiğini belirten Bakan Pekcan, bu yılın ilk 3 ayında da Irak'a yapılan ihracatın yüzde 3.3 artışla 2 milyar dolar gerçekleştiğini belirtti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut sektörlerle birlikte otomotiv, makine, gibi diğer sektörlerin de Irak'ta varlık göstermesini istediklerini söyledi.