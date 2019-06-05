Hollanda’da sattı Türkiye’ye yatıracak

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Hollanda'daki en büyük tur operatörleri arasında yer alan Türk Corendon Grup, dev bir satışa imza attı. Grup, şirket bünyesindeki Dutch Airlines ile Hollanda ve Belçika'daki tur operatörlerinin çoğunluk hisselerini, Almanya-İsviçre ortak yatırım fonu Triton'a sattı.Şubat 2019'da Hollanda'daki tur şirketi Sunweb'i de satın alan Triton, iki grubu birleştirecek. Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, birleşen çatı yapının yüzde 6 hissedarı olacaklarını aktardı.Satıştan elde edecekleri geliri yine turizme yatıracaklarını belirten Karaer, "Hollanda'daki şirketlerimizi Triton Fonu'na devrettik. Ancak otelcilik ve havayolu sektöründe devam edeceğiz. Üç havayolu şirketimiz var. Bunlar arasında en büyüğü Corendon Airlines Türkiye. En küçüğü ise Hollanda'daki idi. Oradan elde ettiğimiz geliri Türkiye'deki havayolu şirketine yatıracağız" dedi. Şu anda 20 uçaklarının olduğunu anlatan Karaer, uçak sayısını 5 yılda 30'a çıkarmayı planladıklarını ifade etti.Otel yatırımlarının da devam ettiğini anlatan Karaer, "Corendon markasıyla Lara, Kemer, Bodrum, Çeşme'de, Hollanda Amsterdam'da ve İspanya İbiza'da otellerimiz var. Karayipler Curaçao Adası'ndaki otel yatırımımız devam ediyor. Yurtdışı fırsatlarını kovalıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de de otel yatırımı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Karaer, Türkiye incoming operasyonlarının Corendon Touristic markasıyla devam edeceğini kaydetti.