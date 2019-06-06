Futbolcu transferine rekabet ayarı

Spor kulüplerinin şirketleşme, birleşme, müsabaka bilet satışları, gelir havuzu, yayın hakları konusunda önemli kararlara imza atan Rekabet Kurumu, futbolcu transferlerini de gündemine aldı. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, futbolcular başta olmak üzere nitelikli insan kayağının transferi konusunun rekabet kurullarının gündeme gelmeye başladığını söyledi.



ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu konuda çalışma başlattıklarını ifade eden Torlak, "Nitelikli insan kaynağı üzerinde rekabet ihlali oluşturabilecek, rakipler arasında transfer gibi konular gündeme gelmeye başladı. Bu konuda arkadaşlarımız teorik olarak çalışıyor. Bunun birkaç boyutu var. Sadece futbolcu değil, CEO transferi de kapsama girebilir. İş hukuku ya da diğer boyutları var" dedi.

Bu tür transferlerde rekabeti kısıtlayıcı bir takım sözleşme maddeleri olması durumunda neler yapılabileceğinin tartışıldığını kaydeden Torlak, "Futbolcular gibi teknik heyet için de benzer konular gündeme gelebilir. Transfer esnasında değil ama transfer edilmeden acaba 'Benim piyasa fiyatımı engelliyorlar, piyasaya girmemi zorlaştırıyorlar' gibi bir takım durumlar olabilir" değerlendirmesinde bulundu.







Gıda sektörüne yönelik dosyalara ilişkin bilgi veren Torlak, "Yaş sebze-meyve, market satışları ve şişelenmiş süt satışları ve hallerdeki bazı ürünlere yönelik rekabet ihlali olup olmadığına yönelik dosyalar var. İstanbul, Ankara, Antalya'daki haller. Fahiş fiyat, belirli ürünlerde ürün pazarını domine edecek birkaç işletmecinin uyumlu eylemi, birlikte hareketleri var mı yok onlara bakıyoruz"dedi.

Türkiye'de mevsimlik, doğal afetlerden etkilenen ürünler açısından yapısal problemler bulunduğunu belirten Torlak, "Hem ölçek ekonomisine ulaşamıyoruz, hem de arztalebi sağlamada üretim tekniklerinde yetersizlik, bazen lojistik maliyetlerde artış bazen üretici birliklerinin çok iyi çalışamaması gibi durumlar var. Örneğin; domates üretiminde 100 hektarlık alanla, birkaç dönümlük alanda yapılan üretimin maliyeti çok farklı. Sera yatırımları konusunda yatırımcılara destek verilecek. Daha güçlü, daha büyük ölçekli seralar ve böylece arz-talep dengesi kurulabilirse günlük fiyat hareketleri ve bunların enflasyona yansıması da ölçüde azaltılmış olur" dedi.



GOOGLE'A DÖRT KOLDAN İNCELEME

Başkan Torlak, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Google'a yönelik dört inceleme dosyası bulunduğunu açıkladı. Torlak, "Google'ın kendi arama motoruna, alışveriş sitesine yönlendirmesi, reklam konusunda yaptığı sözleşmelerin rekabete aykırılık taşıdığı iddialarını içeren farklı dosyalar var. İhlal tespit edilirse ve karar da öyle çıkarsa idari para cezası uygulaması çıkabiliyor" diye konuştu. Torlak, kurumun son 5 yılda aldığı kararlarla ülke refahına 16.5 milyar TL katkı yaptığını söyledi.

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