Et fiyatında oynaklığa geçit verilmeyecek

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Hükümet, vatandaşın eti ucuza tüketmesi ve piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek için tüm imkânları seferber ediyor. Hayvancılık sektörüne son 16 yılda ortalama 2.2 milyar lira olmak üzere 35 milyar liranın üzerinde destek sağlandı. Meclis'te millitvekillerinin konuya ilişkin soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu'nun vatandaşın ucuz ve sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak için regüle edici bir rol üstlendiğini anımsattı.Hayvancılık desteklerini anlatan Pakdemirli, düve alım desteği kapsamında 40 ilde mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirlendiğini, bu bölgede doğan her buzağı için 750 lira destek ve düve alımına yüzde 30 hibe verildiğini belirtti. Çoban istihdam desteği kapsamında, 250 baş ve üzeri küçükbaş hayvan varlığına sahip işletme ve şahıslara 5 bin lira destek sağlandığını belirten Pakdemirli, "2003-2018 döneminde 28.3 milyar lira hayvancılık desteği sağlandı" dedi.