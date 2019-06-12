Dolar bitiyor

ABD'nin dolar hegomanyası iyice sarsılmaya başladı. Dünyadaki birçok Merkez Bankası kasalarındaki dolarları boşaltıyor. Doların dünya rezervlerindeki oranı beş yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda...



TÜRKİYE'DE REKOR DÜŞÜŞ

Bir süredir Rusya, Çin, İran gibi ülkeler ellerindeki dolar rezervlerini azaltıp, ABD devlet tahvillerini satmaya başlamıştı. Bu kervana Türkiye de katılmıştı. Ülkelerin amacı önüne geleni ambargo ile tehdit eden ABD'ye karşı misilleme yaparak dolara bağımlılığı azaltmaktı. Türkiye'nin elinde tuttuğu ABD hazine tahvili portföyü dün rekor düşük seviyeye geriledi. Ülkemiz ABD tahvil portföyünün neredeyse tamamını elinden çıkardı.







RUSYA'DA LİDER EURO

Elinde çok fazla ABD tahvili bulunduran Çin de özellikle ticaret savaşlarının ardından portföyünü azaltmayı hızlandırdı. Son dönemde tahvillerin yüzde 5'ini daha elden çıkardı. Rusya da 81 milyar dolarlık ABD tahvilini satarak yüzde 84'lük bir stok eritmesi yaptı. Şu anda Rusya'nın rezervlerinde euro oranı, doları geçmiş durumda. Rusya'nın euro rezervinin toplama oranı yüzde 32 olurken, doların oranı yüzde 24. Rusya rezervlerindeki Çin yuanı da hızlı bir şekilde artarak, yüzde 14.7'ye kadar çıktı. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Rusya, Çin, Türkiye gibi ülkeler ellerindeki tahvilleri satarken Japonya, Suudi Arabistan ve bazı Avrupa ülkeleri alıma devam etti. Halen yabancı ülkelerin ellerindeki tahviller 6.5 trilyon dolar civarında.



REZERVLİĞİ AZALIYOR

IMF'nin yayınladığı son verilerde, 2018'in son iki çeyreği karşılaştırınca dünyada toplam rezerv içinde payı en çok azalan para biriminin ABD doları olduğu da gözüküyor. İkinci sırada ise adaşı Kanada doları var. En çok artan euro olurken, yen ikinci sırada... Çin yuanı da en yüksek artışa sahip üçüncü para birimi. Merkez Bankaları dolar yerine altına yöneliyor. Elbette, doların dünya genelinde rezerv içindeki payı beş yılın en düşük düzeyine inse de yine de toplam içindeki oranı hâlâ yüzde 61.7 düzeyinde. Ancak şunu da unutlamak lazım... Bu noktaya 2001'deki yüzde 73 seviyesinden geldi.



ÇİN ALTIN STOKLUYOR

Ticaret savaşlarının iki cephesi, ABD de Çin de kendine göre hamleler yaparken bir yandan da gardını almayı unutmuyor. Çin tarafı 2019 başından bu yana altın stokluyor. Çin Merkez Bankası mayıs itibarıyla elindeki altın rezervini 61 milyon onstan 61.61 milyon onsa çıkardı. Ton olarak bakıldığında 15.86 ton ilave oldu. Mayıstan önceki beş ayda eklenen altının miktarı ise 58 ton gibi yüksek bir rakama ulaştı. 2019 yılı boyunca Çin'in alacağı altının 150 tona çıkabileceği belirtiliyor.

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