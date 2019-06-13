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Bankaların güncel kredi oranlarında son durum ne? , Vakıfbank Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Çeşitli nedenlerle nakit paraya ihtiyaç duyanlar bankalara başvururken her bankanın kendine özgü politikaları olması sebebiyle bu oranlar değişiklik gösteriyor. Kredi alacaklar ise arama motoru üzerinden 2019 güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusunu araştırıyor. Peki bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar işte tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.6.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 10:02
Bankaların güncel kredi faiz oranlarında son durum ne? 2019 Halkbank, Vakıfbank Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

İnsanlar türlü nedenlerle nakit paraya ihtiyaç duyabiliyor ve bunun sonucunda bankalara başvurarak kredi almaya yöneliyor. Banka kredisi almayı düşünenler için en önemli konulardan biri ise 2019 güncel banka kredi faiz oranları. Bu bilgilere ulaşarak en uygun faiz oranlarında kredi çekmek isteyenler bankadan bankaya farklılık gösteren kredi faiz oranlarını merak ederek araştırıyor. Peki 2019 Halkbank, Vakıfbank, Akbank gibi bankaların güncel kredi faiz oranları neler? Tüm bilgileri sizler için hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1,9

Taşıt kredisi: % 1,86

Konut kredisi: %1,55

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Bankaların güncel kredi faiz oranlarında son durum ne? 2019 Halkbank, Vakıfbank Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları
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