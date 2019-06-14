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son durum! Ceza infazı yasası ne zaman çıkacak? İşte yeni yasasında öne çıkacak başlıklar

Türkiye'deki ve aileleri bir süredir yasasının çıkmasını bekliyordu, Başkan geçtiğimiz haftalarda ceza infazı yasa teklifinin oluşturulduğunu ve meclise geleceğini açıklamıştı. Ekonomik suçlardan, adli suçlarda ceza indirimi, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda ceza artırımı gibi düzenlemeler içeren 'ceza infazı yasa teklifi' sonrası vatandaşlar internet üzerinden ' ne zaman çıkacak? 'af yasası meclise geliyor mu? 'af yasası-ceza infazı yasa teklifi neleri içeriyor' sorgulamalarını yapmaya başladı. İşte meclise gelmesi beklenen yeni af yasası ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.6.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 10:23
Af yasası son durum! Ceza infazı yasası ne zaman çıkacak? İşte yeni af yasasında öne çıkacak başlıklar

Meclise gelmesi beklenen konusu Türkiye gündemini meşgul eden konulardan biriydi. Yeni bir yasanın oluşmasını bekleyen bireyler, gün aşırı internet üzerinden ve sosyal medyadan bu taleplerini dillendiriyordu. Başkan Erdoğan da yasası ile ilgili geçtiğimiz haftalarda önemli bir açıklama yapmış ve; "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" demişti.

AF YASASI'NDA ÖNE ÇIKACAK BAŞLIKLAR NELER OLACAK?

Peki birçok düzenlemeyi barındıracak olan yasanın içeriği nasıl şekillenecek? İşte vatandaşların merakla beklediği ceza infazı yasa teklifinde öne çıkan başlıklar:

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Af yasası son durum! Ceza infazı yasası ne zaman çıkacak? İşte yeni af yasasında öne çıkacak başlıklar
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