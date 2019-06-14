Af yasası son durum! Ceza infazı yasası ne zaman çıkacak? İşte yeni af yasasında öne çıkacak başlıklar

Meclise gelmesi beklenen af yasası konusu Türkiye gündemini meşgul eden konulardan biriydi. Yeni bir yasanın oluşmasını bekleyen bireyler, gün aşırı internet üzerinden ve sosyal medyadan bu taleplerini dillendiriyordu. Başkan Erdoğan da af yasası ile ilgili geçtiğimiz haftalarda önemli bir açıklama yapmış ve; "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımız'ın çalışması var" demişti.

AF YASASI'NDA ÖNE ÇIKACAK BAŞLIKLAR NELER OLACAK?

Peki birçok düzenlemeyi barındıracak olan yasanın içeriği nasıl şekillenecek? İşte vatandaşların merakla beklediği ceza infazı yasa teklifinde öne çıkan başlıklar: