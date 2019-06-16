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Yürüyen işçiler ’ya ulaştı

Giriş Tarihi: 16.6.2019
Yürüyen işçiler Ankara’ya ulaştı
BOLU Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü"ne katılan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş sendikası üyeleri yürüyüşün beşinci gününde Ankara il sınırına vardı. Hizmet-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar, yürüyüşlerinin 5 gündür azimli bir şekilde devam ettiğini belirtti. Çınar, "Büyük bir azim, gayret ve heyecanla yürüyoruz. Arkadaşlarımızın umut dolu olması ve direnmesi bize gurur veriyor" dedi. Çınar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın seçimden önce "Bizim kazandığımız belediyelerden bir tane dahi işçi çıkartılırsa benim yanıma gelsinler" sözlerini de anımsatarak, "Biz de Kılıçdaroğlu'nun bu sözü üzerine yola çıktık" diye konuştu.
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Yürüyen işçiler Ankara’ya ulaştı
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