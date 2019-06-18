KKDF ve BSMV Nedir? KKDF ve BSMV nasıl hesaplanır? İşte detaylar..

Arama motorlarında en çok aratılan kelimelerden biri şu an KKDF ve BSMV oldu. Bu konularda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar KKDF ve BSMV ile ilgili bütün detayları bilmek istiyor. Buna göre KKDF ve BSMV nedir ve nasıl hesaplanır?

BSMV NEDİR?

BSMV, Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin kısaltmasıdır. Kredi için alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına aktırılmak üzere banka tarafından %5 olarak alınır. Konut kredisi ve konut ipotekli ihtiyaç kredisi haricinde tüm kredi işlemlerinde hesaplanan faiz üzerinden alınır.

KKDF NEDİR?

KKDF, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nun kısaltmasıdır. Kredi için alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına aktırılmak üzere banka tarafından %15 olarak alınır. Konut kredisi hariç tüm kredi işlemlerinde hesaplanan faiz üzerinden alınır.

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