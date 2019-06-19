Memur sendikaları CHP’ye dava açtı

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart seçimlerinin ardından sürgün, mobbing, işten atma dahil her türlü baskıyı uygulayan HDP ve CHP'li Belediyelere karşı yürüyüşle tepkisini koyan işçilerin ardından memurlar da harekete geçti. Bem-Bir-Sen, üyelerine yönelik uygulanan mobbing ve sürgünler için üç aşamalı eylem planını devreye aldı. Sendika ilk aşamada dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.Eş zamanlı İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na inceleme ve soruşturma talebi ile başvuru yapan Bem-Bir-Sen, söz konusu belediyeler hakkında inceleme sonucu gerekli idari yaptırımların uygulanmasını talep etti. Belediyelerde yapılan baskı ve mobbingi, 'Sendikal Baskılar' başlığıyla rapor haline getiren Bem-Bir-Sen, bugün İstanbul'da düzenleyeceği toplantı ile raporu açıklayacak.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Başsavcılıkları'na gönderilmek üzere yapılan suç duyurusunda, 1 Nisan'dan itibaren sendikaya üye memurlara yapılan baskı, tehdit, ve hukuksuzluklar anlatıldı. Birçok memurun Bem-Bir-Sen'den zorla istifa ettirildiği belirtilen suç duyurusunda, istifaların sürdüğüne dikkat çekildi.Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "7 bin üyemiz istifa ettirildi. Yüze yakın sendika yöneticimiz sürgün yedi. Sözleşmeli personel olan 53 üyemiz de işten atıldı. Meydanlarda 'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı 'emekçinin yazını kışa çevirmek' oldu" dedi.İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilen "Belediye Başkanlıkları/ Başkanları Hakkında İnceleme/Soruşturma Talebi" başlıklı soruşturma yazısında, söz konusu belediyelerde memurlara uygulanan mobbing, baskı ve sürgün politikaları detaylı anlatıldı. Bakanlığa gönderilen soruşturma talebi yazısında şu ifadelere yer verildi: "Bem-Bir-Sen'in üyelerine yönelik baskı, tehdit ve yıldırma kapsamlı iş, işlem ve eylemlerin gerçekleştirildiği Bolu, Bilecik, Kırşehir, Esenyurt, Odunpazarı, Bozüyük başta olmak üzere bu kapsamda iş, işlem, karar ve eylem üreten belediye başkanlıkları belediye yöneticileri ve personeli hakkında Anayasanın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinden kaynaklanan idari vesayet yetkisi ile soruşturma yapılmasını talep ederiz."İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Antalya, Bolu, Kırşehir, Tunceli, Adana Ceyhan, Ardahan, Diyarbakır, Mardin gibi illerde memurlara yönelik yapılan baskı, tehdit ve sürgünleri 'Sendikal Baskılar' başlıklı raporda özetleyen Bem-Bir-Sen, bugün düzenleyeceği bir basın toplantısı ile raporu açıklayacak. Raporda, iki ayda istifa ettirilen üyeler, üyelere yapılan baskılar, Bem-Bir- Sen'in baskılara karşı yaptığı eylemler anlatılırken, sendikal baskılara yönelik eylemler detaylıca aktarılıyor. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Seçim sonrası yaşanan emekçi kıyımına, sendikal örgütlenme hakkının gaspına karşı bu rapor sayısal veriler ve yaşanan olaylarla kamuoyu ile paylaşıldığı bir belge niteliğindedir. Gayemiz, bu süreçte yaşananları tarihe not düşmektir."