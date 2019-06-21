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ne kadar? İşte 2019 Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank - konut- ihtiyaç - taşıt kredisi faizleri!

Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın konut almak isteyenlere yönelik başlattığı 'enflasyona endeksli konut kredisi' sonrası daha fazla merak edilir oldu. Özellikle kredi çekerek ev-otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek ya da diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen bireyler faiz oranlarını ayrıntılı olarak araştırarak kendileri için en ideal faiz oranını seçmek istiyor. Peki güncel kredi ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası - ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne durumda? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.6.2019 09:55
Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2019 Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank - konut- ihtiyaç - taşıt kredisi faizleri!

Kredi faiz oranları sorgulamaları yaz ayına girilmesiyle birlikte oldukça arttık. Bankaların peş peşe kampanyalarını da açıklamaları sonrası daha da hareketlenen ekonomi piyasası vatandaşlara faiz oranları ile ilgili çok farklı seçenekler sunuyor. Bireyler de internet üzerinden 'kredi faiz oranları son durum' 'en uygun kredi faiz oranları' şeklinde araştırmalarını yapıyor. Peki faizler ne kadar?

İŞTE BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI:

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı anlık olarak %1.55 olarak dikkat çekiyor.

100.000 TL'lik kredi çeken bir vatandaş 120 ay vadeyle 1.840.66 TL geri ödemek durumunda kalacak.

Ziraat Bankası tüketici kredisi faiz oranı: %1.90

Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı: %1.86

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Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2019 Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank - konut- ihtiyaç - taşıt kredisi faizleri!
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