Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2019 Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank - konut- ihtiyaç - taşıt kredisi faizleri!

Kredi faiz oranları sorgulamaları yaz ayına girilmesiyle birlikte oldukça arttık. Bankaların peş peşe kampanyalarını da açıklamaları sonrası daha da hareketlenen ekonomi piyasası vatandaşlara faiz oranları ile ilgili çok farklı seçenekler sunuyor. Bireyler de internet üzerinden 'kredi faiz oranları son durum' 'en uygun kredi faiz oranları' şeklinde araştırmalarını yapıyor. Peki faizler ne kadar?

İŞTE BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI:

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı anlık olarak %1.55 olarak dikkat çekiyor.

100.000 TL'lik kredi çeken bir vatandaş 120 ay vadeyle 1.840.66 TL geri ödemek durumunda kalacak.

Ziraat Bankası tüketici kredisi faiz oranı: %1.90

Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı: %1.86