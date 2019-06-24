Kreş açmayan işveren tazminat ödeyecek

BUGÜN NELER OLDU

İşverenın kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin işçi tarafından haklı fesih sebebi olduğuna hükmeden Yargıtay, çalışan anneleri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Bundan böyle, çalıştığı işyerinde kreş olmadığı için istifa eden kadın personel kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek. İşyerinde kreş olmaması sebebiyle büyük sıkıntı yaşayan bir genç anne, banka idaresine ihtarname çekti. Bütün girişimlere rağmen işveren kadın bankacıya çözüm bulmadı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur anne, davayı kazanarak binlerce anne için emsal bir kararın çıkmasına vesile oldu.