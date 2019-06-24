Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kreş açmayan işveren tazminat ödeyecek

açmayan işveren tazminat ödeyecek

Giriş Tarihi: 24.6.2019
Kreş açmayan işveren tazminat ödeyecek
İşverenın kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin işçi tarafından haklı fesih sebebi olduğuna hükmeden Yargıtay, çalışan anneleri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Bundan böyle, çalıştığı işyerinde kreş olmadığı için istifa eden kadın personel kıdem ve ihbar tazminatı alabilecek. İşyerinde kreş olmaması sebebiyle büyük sıkıntı yaşayan bir genç anne, banka idaresine ihtarname çekti. Bütün girişimlere rağmen işveren kadın bankacıya çözüm bulmadı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur anne, davayı kazanarak binlerce anne için emsal bir kararın çıkmasına vesile oldu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kreş açmayan işveren tazminat ödeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN