Türkiye S-400’ünü 5 yılda üretir

En son Pençe Harekatı'nda kullanılan Bora füzeleri, Türkiye'nin bu teknolojide geldiği seviyeyi dosta düşmana gösterdi. 30 yıldır füze geliştiren Roketsan, TÜBİTAK SAGE ve Aselsan'ın çalışmaları Türkiye'yi bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokmayı başardı. 2018'de Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sisteminin Siper'in adını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk teslimatın 2021 sonunda planlandığını söylemişti. Savunma sanayi uzmanları, Türkiye'nin yıllardır çalıştığı Hisar Hava Savunma Sistemi'nden elde edilen bilgi ve tecrübelerle bu hedefe ulaşılmanın mümkün olduğunu müjdeledi. Rusya'dan alınan S-400 benzeri bir hava savunma sisteminin 5 yılda yapılabileceğini belirten uzmanlar, şu bilgileri verdi: "Hisar füzeleri askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunmasında kullanılıyor. Proje teslimata hazır. Buradan elde edilen bilgilerle uzun menzilli bir hava savunma platformunu üretmek kaçınılmaz oldu. Çalışma 5-10 yılı bulur."



MENZİLİ 15 KİLOMETRE

Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli-milli alçak irtifa hava savunma sistemi olan ve teslim aşamasına gelen alçak irtifa füzesi Hisar-A'nın menzili 15 kilometre. Füzenin yüksek hızlı hedef uçağını yüzde 100 başarıyla vurduğunu söyleyen uzmanlar, dik atış, otomatik angajman/ ateşleme, terminal güdüm gibi testleri başarıyla geçtiğini belirtti. Uzmanlar, "Hisar-A versiyonu 2021'de, 25 kilometre menzilli Hisar-O (orta irtifa) ise 2022'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Plan aksaksız devam ediyor" dedi.

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