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Bu bölgede arsası olan yaşadı! ilçenin kaderini değiştirecek...

Bu bölgede arsası olan yaşadı! İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan ’nın ilçesine değer katacak. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, projenin hayata geçirilmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 13:27
Bu bölgede arsası olan yaşadı! Otoban ilçenin kaderini değiştirecek...

Yapımı son sürat devam eden İstanbul - İzmir otoyolunun - Manisa arası tamamlandıktan sonra tamamen bitmiş olacak. Osmangazi Köprüsü - Bursa arası geçtiğimiz yıllarda hizmete girmişti. yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriliyor. Özellikle tatillerde trafikte oluşan uzun kuyruklara çözüm olacak otoyolun tamamı Kurban Bayram öncesi açılması planlanıyor. 426 kilometrelik güzergahı kapsayan otoyolun 147 kilometrelik bölümü ile 21 kilometrelik bağlantı yolu işletmeye açılmıştı. İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan yol aynı zamanda bölgeye de değer katacak. Bursa ilçesinin verimli tarım arazilerinde üretilecek ürünler de çok daha kısa sürelerde tüketiciye ulaşacak. Ayrıca otoyola yakın yere yapılan Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde (TEKNOSAB) kurulacak fabrikalar bu yoldan faydalanacak.

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Bu bölgede arsası olan yaşadı! Otoban ilçenin kaderini değiştirecek...
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