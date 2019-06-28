Vatandaş mağdur olmayacak

Hükümet milyonlarca vatandaşın mağdur olduğu sorunları çözmek için seferber oldu. Bundan sonra kentsel dönüşümden tapuya, mülkiyet sorunundan 2B arazilerine kadar pek çok konuda yaşanan mağduriyetler tarihe karışacak. Önceki gün Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na sunulan 28 maddelik kanun teklifiyle vatandaşın özellikle kentsel dönüşüm sürecinde yaşadığı sıkıntıların birçoğu çözüme kavuşturacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum SABAH'a yaptığı açıklamada, yapılacak tüm iyileştirmeleri sahada yaptıkları gözlemler ve vatandaşlarla yaptıkları istişareler sonucunda belirlediklerini söyledi.



KÖKÜNDEN ÇÖZÜM

Kanun teklifindeki en dikkat çeken madde, riskli bölgelerde uygulamaların bakanlık tarafından re'sen yapılacak olması oldu. Teklif kabul edilirse, kendiliğinden çöken, zemini kayan, heyelan, yangın, patlama gibi nedenlerle ağır hasar gören yapılara bakanlık müdahale edebilecek. Bakan Kurum, Kartal ve Kağıthane'de yaşanan bina çökmelerini hatırlatarak, "Buralarda dönüşüm uygulamalarımızı maliklerin muvafakati aranmaksızın re'sen yapacağız. Daha önce imzalanmış olan sözleşmeler de feshedilecek" dedi. Uygulama hayata geçerse, ev sahipleri kira ve taşınma yardımlarını alıp evlerini boşaltacak. Bakanlık yeni binaları inşa edip teslim edecek. Ekstra maliyet olursa ev sahipleri bunu ödeyecek.



KARADENİZ'E EYLEM PLANI

Bakan Kurum, Karadeniz bölgesi için de eylem planı hazırladıklarını anlattı. Kurum, "Ordu, Trabzon, Rize, Samsun ve Giresun'da dere yatağındaki evlerin etaplar halinde taşınarak yıkımlara başlayacağız" diye konuştu. Bakan Kurum ayrıca 30 Haziran'da bitecek İmar Barışı ödeme süresi için kamu bankalarının haftasonu açık olacağının bilgisini verdi.



METRUK BİNALAR TARİHE KARIŞACAK

Bakan Kurum düzenlemedeki diğer maddeleri şöyle sıraladı:

* Metruk yapılar belediye veya valilikçe yıkılacak.

* Yeterli yeşil alan olmayan yerlerde sosyal donatılar yapılacak.

* Yapılaşmış parseller açık otopark olacak.

* Yarım kalan dönüşüm projelerine bakanlık müdahale edecek. Hak sahiplerine fesih hakkı gelecek.

* 2B arazilerinde kayıtlı malik ve kullanıcı çakışması yaşanıyor. Bu kişilere 31 Aralık 2020'ye kadar başvurmaları halinde eş değer 2B arazisi verilecek.

* Yurtdışında yaşayan vatandaşların tapu alabilmeleri için tarafların aynı yerde bulunması zorunlu olmayacak.

* Mülkiyet sorunu olan yerlerde bakanlık devreye girecek.



125 BİN KİŞİYE MÜJDE

Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış bedelleri ve taksit sayılarında uygulama birliğini sağlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Mücavir alan sınırları içinde kalan tarım arazilerinin de rayiç bedelin yarısı üzerinden satışını sağlayacağız. Başvuru süresi de 31 Aralık'a uzayacak. 125 bin vatandaşımızın yararlanacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU