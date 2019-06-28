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ile ilgili gelişmesi! ...

ile ilgili gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu sistemin yeni uygulanır hale gelmesinden dolayı, ile oluşacak mağduriyeti önlemek için ücreti ile ilgili yeni bir uygulamaya gitti. Yasalaşıp, yürürlüğe girdikten sonra daha da merak edilir hale gelen yeni askerlik sistemi ile ilgili Temmuz'da katsayıyla artması beklenen bedelli askerlik ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitleniyor. İşte yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.6.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 12:40
Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmesi! Bedelli askerlik ücreti...

Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın ana gündem maddesi olan yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik ile ilgili son dakika haberi geldi. Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenler, memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı bedel olarak yatıracaklar. Bugünün rakamıyla 31 bin liraya karşılık gelen bedel, temmuz başında katsayının artmasıyla yükselecekti. Olası katsayı artışına göre, daha yeni sistem uygulanmaya başlamadan 31 bin olan bedelli askerlik ücreti 33-35 bin lira arasında bir rakama çıkacaktı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyetleri önlemek için farklı bir uygulamaya gidiyor.

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Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmesi! Bedelli askerlik ücreti...
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