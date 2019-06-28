Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmesi! Bedelli askerlik ücreti...

Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın ana gündem maddesi olan yeni askerlik sistemi ve bedelli askerlik ile ilgili son dakika haberi geldi. Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenler, memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı bedel olarak yatıracaklar. Bugünün rakamıyla 31 bin liraya karşılık gelen bedel, temmuz başında katsayının artmasıyla yükselecekti. Olası katsayı artışına göre, daha yeni sistem uygulanmaya başlamadan 31 bin olan bedelli askerlik ücreti 33-35 bin lira arasında bir rakama çıkacaktı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyetleri önlemek için farklı bir uygulamaya gidiyor.