Çinli Tecno telefonlar hızlı giriş yapıyor

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Dünyadayıllık 130 milyon adedin üzerinde cep telefonu satan ve kendi fabrikasına sahip iki şirketten biri olan Çinli Transsion Holding, Türkiye'ye hızlı bir giriş yapıyor. Türkiye'de cep telefonu fabrikası kurma kararı alan ve bunun için 5 yılda 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlayan şirket, bu planının ilk adımı olan mağazalaşma operasyonlarına hız verdi. İlk etapta büyük şehirlerde geniş bir mağaza zinciri kurmayı planlayan ve teknoloji marketlerde yer almayı hedefleyen Transsion Holding'in cep telefonu markası Tecno, rekabetçi fiyatlarla piyasaya girecek. Genar Araştırma'nın sahibi İhsan Aktaş'ın ortak olduğu ve bu kanalla Türkiye'ye giriş yapan firmanın üst düzey yönetimi Türkiye'ye gelerek son mağazalaşma çalışmaları için kontrollerini yaptı. Genar Araştırma'nın Başkanı İhsan Aktaş, "Çinli şirketle yatırım konusunda anlaşmaya varıldı. Digigen İletişim'i kurduk. Buradaki satış ve yatırımla ilgili işleri bu şirket yapacak" dedi.Digigen CEO'su Celalettin Ünal da, Tecno cep telefonlarının Türkiye'de üretilmesinden sonra 'yerelleşmeye' özel önem verileceğini ve Türk tüketicilerin istedikleri değişiklikler ya da uygulamalar göre telefon teknolojisinin geliştirileceğini belirterek, "Türkiye için terzi usulü telefonlar üretilecek" diye konuştu.DİGİGENCEO'su Celalettin Ünal, mağazalaşma sürecinin önümüzdeki 1-2 ay içinde devreye alınacağını söyledi. Ünal, "Türkiye'nin önde gelen bir üniversitesiyle de yeni teknolojilerin üretilmesi konusunda işbirliği yapacağız" dedi. İlk etapta yıllık 2.5 milyon adet telefon ihracatının planlandığını söyleyen Ünal, "Bunun da yıllık karşılığı 300 milyon dolar. Bu satış hacmine göre 5 yılda 2.5-3 milyar dolarlık yatırımın yapılması gerekiyor" diye konuştu. Celalettin Ünal, teşvikle ilgili de bakanlıklarla görüştüklerini, hükümetin de projeyi desteklediğini vurguladı.