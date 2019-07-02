2019’da ekonomik ortaklık anlaşması imzalanacak

G-20 Liderler Zirvesi'nin ardından Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi mesajı verdi. Japonya'nın 1.2 trilyon dolarlık dış yatırımları içinde Türkiye'nin payının 3 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, "Uzun yıllara sari terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye, bırakınız bölgeyi, dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olmuştur. Japon şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını çeşitlendirerek artırmalarını arzu ediyoruz. Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur. Uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz." diye konuştu. DEİK ile Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından düzenlenen toplantıda işadamlarıyla buluşan Erdoğan, şunları söyledi:

3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM: Türkiye, güçlü pazarı, nitelikli iş gücü ile Japon yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunuyor. Ülkemizde faaliyet gösteren 200'ün üzerindeki Japon sermayeli şirket son 10 yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yaptı. Japon firmaları ülkemizde birçok mega projeyi hayata geçirmişlerdir.

EKONOMİK ORTAKLIK: 2019'da ekonomik ortaklık anlaşmasını imzalamak istiyoruz. Adil bir sürede tam liberalizasyona geçirilmesini arzu ediyoruz. Bu sürenin sonunda gümrük vergilerinin karşılıklı kaldırılması yararlı olacaktır.

TARIM ÜRÜNLERİNDE ENGEL: 2018'de Japonya'ya ihracatımız yaklaşık 480 milyon dolarda kalırken, ithalatımız 4 milyar doları aştı. Japon sanayi ürünleri Türk piyasasına serbestçe giriş sağlarken, bizim nispeten güçlü olduğumuz tarım ürünlerinde Japon piyasasına girişte tarife ve tarife dışı engellerle karşılaşıyoruz.







TÜRKİYE BÖLGESİNDE ÜS: Bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssü olan Türkiye'nin konumu birçok pazara doğrudan ulaşım imkânı sağlıyor. Türkiye'yi değerlendirirken yalnızca genç nüfuslu iyi bir pazar olarak değil, geniş bir coğrafyaya doğrudan girişi bulunan bir üretim üssü olarak görmenizi isterim.

ENERJİDE DAHA FAZLA YATIRIMCI: Müteahhitlik gibi işbirliği potansiyeli yüksek alanlarda üçüncü ülkelerde birlikte hareket etme imkanları var. Ülkemizdeki enerji projelerinde daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz. Madencilik konusuna ilgi duyan şirketlere Türkiye'nin potansiyelini göstermekten memnuniyet duyarız.

İKİLİ İSTİHDAM ANLAŞMASI: Japon işgücü piyasasına genç ve nitelikli insan kaynağı sağlanması konusunda sizlere destek olabiliriz. Türk işçilerin üstün niteliklerini Japon firmalar biliyor. Hükümetler arasında bir diyalog süreci başlattık. Bu bağlamda ikili bir istihdam anlaşması imzalayabiliriz.



KALYON'DAN HES PROTOKOLÜ

Türk ve Japon Şirketlerin CEO Buluşma Toplantısı'nın sonunda Kalyon Holding ile Japon Itochu ve Toshiba firmaları arasına HES işbirliği protokolü imzalandı. Kalyon Holding İnşaat Grup Başkanı Serdar Över'in imzaladığı protokolle hayata geçirilecek Gökçekaya Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Projesi, Sakarya Nehri üzerinde inşa edilecek ve toplam kurulu kapasitesi 1.400 MW olacak. Yapılan ön görüşmeler neticesinde, Japon hükümetinden mühendislik satın alma, inşaat maliyetinin tamamını kapsayacak uzun vadeli kredi temin edilebileceğinin teyidinin alındığı belirtildi.

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