Bakan Pakdemirli duyurdu! İşte kurbanlık sayısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sayısını açıklayarak, herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla açıklamada bulundu. Mevcut hayvan varlığının kurbanlık ihtiyacını karşılayacağını belirten Pakdemirli, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan sayısına dair bilgiler verdi. Kurban Bayramı'nda hayvan varlığının yeterli olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet ise küçükbaş hayvanımız var" dedi.



Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan sayısına da değinen Pakdemirli, "2018 yılında büyükbaş 866 bin, küçükbaş 2 milyon 682 bin olarak gerçekleşti. Netice itibarıyla bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



VETERİNER SAĞLIK RAPORU OLAN HAYVANLARIN İLLER ARASI NAKLİNE İZİN VERİLECEK



"Salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun, keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecektir" diyen Pakdemirli, "Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek" şeklinde konuştu.



ARINDIRILMIŞ BÖLGE TRAKYA'YA KURBANLIKLARIN SEVKİNDE GEREKLİ TÜM KONTROLLER YAPILACAK



Bakan Pakdemirli, ayrıca kurbanlıkların arındırılmış bölge Trakya'ya sevki sırasında gerekli tüm kontrollerin yapılacağını ifade etti. Anadolu'da bulunan illerden hastalıklara karşı arındırılmış bölge olarak ilan edilen Trakya'ya sevk edilecek hayvanlar için de veteriner sağlık raporu düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, bunun yanında bazı şartların da yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Trakya'ya sevk edilecek hayvanların doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, "Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda Şap Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan NSP test sonuçları negatif olmalıdır" dedi.



Bakan Pakdemirli, bu şartlar yerine getirilmeden Anadolu'dan Trakya'ya sevk edilen hayvanlar için de gerekli idari yaptırımların uygulanacağını vurguladı. Kurbanlık hayvanların sağlık şartları ve sevkleriyle ilgili kontrollerin eksiksiz yerine getirileceğini belirten Bakan Pakdemirli, kurbanlık hayvan fiyatlarının bayramın ikinci günü dahil son 20 gün boyunca takip edileceğini sözlerine ekledi.

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