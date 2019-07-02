Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Çağrı merkezleri yerli yapay zekâya emanet

Çağrı merkezleri yerli yapay zekâya emanet

Yapay zekâ ile çalışan chatbotlar Türk girişimcilerin yeni gözdesi oldu. Bu alanda ciddi yatırımlar yapan teknoloji şirketi Cbot, global rakiplerini solladı

METİN CAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019
Çağrı merkezleri yerli yapay zekâya emanet
Yapılan araştırmalar 2019 yılı sonunda şirketlerin dijital dönüşüm çerçevesinde yapacakları yatırımların %40'ının yapay zeka ile ilgili konularda olacağını gösteriyor. Yatırım planları arasına hızla giren yapay zekanın en önemli kullanım şekilleri arasında yer alan chatbotlar ise yakın gelecekte en çok konuşulacak uygulamalar arasında olacak gibi görünüyor. Türkiye'de yapay zeka tabanlı chatbot alanında yerli yazılım sertifikası alan ilk teknoloji şirketi Cbot'un Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Çiler Ay, geliştirdikleri uygulamalarla şu anda finans sektöründe yüzde 40'ın üzerinde bir pazar payına sahip olduklarını vurguluyor. Ay, "Yapay zekalı chatbotlar şu anda bankacılık ve e-Ticaret sektörlerini domine ediyor. Cbot olarak bu sektörlerde pek çok şirket tarafından tercih ediliyoruz ve bu alanlarda chatbotların ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte NLP ve Deep Learning teknolojilerinin daha da gelişeceğini öngörerek yeni alanlarda uygulama geliştirme çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Yakın zamanda yapay zekalı chatbotların büyük kolaylıklar sunacağı bilgi teknolojileri ve insan kaynakları sektörlerine yönelik destek chatbotlarımızı da hayata geçireceğiz. Ayrıca yapay zekanın gelişmesi ile akıllarda büyük bir soru işareti olan konuları ortadan kaldıran ve bu merkezlerde insan ve yapay zekanın bir arada çalıştığı yapılar sunuyoruz" Sohbet bazlı yapay zeka konusunda geliştirdiği teknolojilerle Türkiye'de lider konumda olan Cbot, yapay zeka tabanlı chatbotların NLP ve Deep Learning teknolojilerinde yaşanacak gelişmelerle çok daha farklı kullanım alanlarının olacağına dikkat çekiyor.

RUS UÇAĞININ SINIR İHLALİ...
TÜRKIYE'DE yapay zeka tabanlı ilk chatbotu geliştiren ve yakın zamanda Amazon UK üzerinde hizmet veren bir alışveriş botunu da hayata geçiren Cbot'un CEO'su Mete Aktaş ise hali hazırda kullanılan bankacılık ve e-Ticaret botlarının yanı sıra şirketlere farklı çözümler de sağlayacaklarını aktarıyor. Cbot, şu anda insan kaynakları süreçlerini iyileştirmeye yönelik İK Destek botu ve bilgi teknolojileri departmanları için de farklı bir IT Helpdesk botu geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Kurumsal Eğitimleri Geympileylemeye Geliyorlar
Kurumsal Eğitimleri Geympileylemeye Geliyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çağrı merkezleri yerli yapay zekâya emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN